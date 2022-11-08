Поліція провела обшук у двох відділеннях швейцарського банку UBS у Німеччині через імовірне відмивання грошей російським бізнесменом, повідомляє 8 листопадам агенція AP з посиланням на німецьких чиновників та ЗМІ.

Прокурор Франкфурта Ґеорґ Унґефук не назвав підозрюваного по імені, але сказав, що події повʼязані з розслідуванням, під час якого у вересні відбулися обшуки на розкішній яхті та ще на двох десятках обʼєктів у Німеччині.

Німецькі ЗМІ назвали мішенню цієї операції близького соратника президента Росії Володимира Путіна – олігарха Алішера Усманова, який перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Унґефук наголосив, що сам банк не перебуває під слідством. За його словами, обшуки проводилися для виявлення можливих доказів відмивання грошей підозрюваним. Він не вказав, про який саме банк ідеться, але німецьке агентство новин dpa повідомило, що співробітники увійшли до відділень UBS у Франкфурті та Мюнхені.

Раніше офіційні особи заявляли, що суб’єкта їх розслідування підозрюють у проведенні кількох транзакцій у період з 2017 до 2022 року, які включали використання складної мережі офшорних компаній для приховування походження коштів на мільйони євро.