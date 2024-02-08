Forbes: сьомий російський мільярдер заявив про вихід із громадянства РФ за час повномасштабної війни

Колишній партнер Алішера Усманова, який перебуває під санкціями, російський олігарх Василь Анісімов вийшов з російського громадянства. Він став сьомим мільярдером, який зробив це після початку повномасштабної війни Росії проти України, пише російський Forbes.

Згідно з документами, які бізнесмен надав редакції, він вийшов із громадянства Росії ще у вересні 2022 року. При цьому Анісімов продовжує відвідувати Росію, в’їжджаючи за бізнес-візою – запрошення йому оформляє компанія «Велике Домодєдово».

Сам Анісімов стверджує, що не володіє активами в Росії, а свою колишню компанію Coalco та «Велике Домодєдово» передав менеджерам.

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Анісімов залишається громадянином Домініки та Хорватії. Домініканський паспорт, як повідомляється, він одержав у середині 1990-х років, документ коштував йому близько 60 тисяч доларів. Хорватський паспорт бізнесмен отримав у 2003 році. Для цього він інвестував у нерухомість країни близько 11 мільйонів доларів. На ці гроші, зокрема, збудували спортивну базу на острові Корчула, де до війни в Україні тренувалися російські художні гімнастки.

Василь Анісімов – засновник компаній «Трастконсалт» та девелоперської компанії Coalco International. Forbes оцінює його статки в 1 мільярд 600 мільйонів доларів. За даними журналу, це гроші, здебільшого отримані від продажу частки в Михайлівському ГЗК Алішеру Усманову та інших активів. Анісімов володіє бізнесом у Казахстані та Африці, а 2022 року зайнявся нерухомістю в ОАЕ.

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Крім того, Анісімов з 2010 року очолював Російську федерацію дзюдо. Президент Росії Володимир Путін, який у молодості займався цим видом спорту, 2017 року нагородив Анісімова орденом Олександра Невського за діяльність у сфері дзюдо. У 2022 році Анісімов «за сімейними обставинами» пішов з посади голови федерації.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, після початку повномасштабної війни з Україною від російського громадянства відмовилися щонайменше шість мільярдерів: засновник компанії «Ітера» Ігор Макаров, засновник інвестиційної компанії Freedom Finance Тимур Турлов, засновник групи фондів DST Global та колишній співвласник Mail.Ru Group Юрій Мільнер, засновник Revolut Сторонський, колишній власник компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян та засновник «Тінькофф банку» Олег Тіньков.