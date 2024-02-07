The Insider: італійські збройові компанії, попри санкції, продовжують постачати в Росію снайперські гвинтівки і пістолети

Провідні італійські збройові компанії Beretta і CD Europe S.R.L продовжують, незважаючи на санкції, постачати до Росії снайперські гвинтівки, пістолети і боєприпаси до них, йдеться у розслідуванні The Insider й IrpiMedia.

Експорт до Росії італійської зброї і боєприпасів виробництва холдингу Beretta, як стверджують розслідувачі, проходить за посередництвом компаній, власником яких є російський бізнесмен Михайло Хубутія.

Однією із найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ «Русский Орел», контрольним пакетом якого володіє холдинг Beretta. За даними журналістів, саме через цю дочірню компанію європейці і постачають до Росії свою зброю. У схемі постачання бере участь посередник – турецька фірма Rec Dış Ticaret Ltd. Şti. – який закуповує зброю у виробників в Італії, а потім продає її «Русскому Орлу», впевнені розслідувачі.

«Загалом після початку війни в Росію потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисяч одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом. У переважній кількості випадків імпортерами були ТОВ «Русский Орел» і пов’язані з ним і Хубутією фірми», – пишуть розслідувачі.

Частину поставлених таким чином у РФ зброї і боєприпасів закуповують російські силові структури, зазначають журналісти. Причому снайперські гвинтівки Hunter фінського бренду Tikka, що входить до холдингу Beretta, використовуються російськими військовослужбовцями на фронті в Україні.

Водночас холдинг Beretta не приховує, що продовжує свою комерційну діяльність у Росії. Зокрема, він спонсорує заходи для російських стрільців, серед яких Літній кубок Beretta, а також бере участь у спеціалізованих виставках.

Також Beretta, за даними розслідувачів, співпрацює із російським збройовим концерном «Калашников». Запчастини італійських виробників можна знайти в російських мисливських карабінах, таких як, наприклад, напівавтоматична рушниця МР-156. У цьому карабіні використовується інерційна автоматика виробника Benelli Arms Systems, що належить Beretta.

В обхід санкцій постачає свою продукцію до Росії і компанія CD Europe S.R. Російськими контрагентами італійського виробника, як зазначають розслідувачі, є ТОВ «Италружье» і ТОВ «Атташе», причому друга продовжує отримувати нові поставки. У РФ імпортуються рушниці брендів Marocchi і Breda, які належать CD Europe S.R.

«Marocchi не тільки імпортує зброю в Росію, але й займається її виробництвом спільно з російськими компаніями. Як мінімум з 2008 року компанія «Промтехнология» збирає з італійських компонентів напівавтоматичні інерційні карабіни Marocchi Si12. Всі деталі виробляються в Європі, і на московському заводі відбувається лише збирання готової зброї», – пишуть журналісти.

Раніше німецький проєкт Correctiv з’ясував, що, незважаючи на обмеження на експорт, які західні країни почали вводити проти Росії ще у 2014 році, в російських торгових компаній залишилася можливість закуповувати в Європі й США вогнепальну зброю і боєприпаси.

Журналісти підрахували, що з початку повномасштабної війни РФ проти України в Росію було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, включаючи понад сотню снайперських гвинтівок і майже вісім мільйонів патронів від західних виробників. Серед них – американські Smith & Wesson, Barrett Firearms і Desert Tech, австрійські Glock і Steyr Arms, а також німецькі компанії Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser та інші.

Принаймні частина придбаного західного озброєння використовується російськими військовими в Україні, пишуть розслідувачі.