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Путін розповів головному рабину Росії, що «сповнений рішучості» для звільнення ізраїльських заручників

Головний рабин Росії Берл Лазар
Головний рабин Росії Берл Лазар

Президент Росії Володимир Путін сповнений рішучості використати всі свої важелі впливу для звільнення заручників на Близькому Сході, заявив головний рабин Росії Берл Лазар після зустрічі з російським лідером 8 лютого.

«Президент однозначно сказав, що сповнений рішучості використати весь свій вплив і всі свої звʼязки для розвʼязання проблеми з заручниками найближчим часом», – сказав Лазар журналістам.

Раніше цього тижня до МЗС Росії була викликана посол Ізраїлю в РФ Симона Гальперін. Москва була незадоволена серед іншого тим, що дипломатка розкритикувала позицію Росії після нападу угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

За словами посла, Ізраїль не влаштовує те, що Росія досі не внесла угруповання «Хамас» до списку терористичних організацій. «У вас є список терористичних організацій, заборонених у Росії. У ньому значаться і «Брати-мусульмани» (організація, відома також як «Мусульманське братство» – ред.). Але «Хамас» – це палестинське відділення «Братів-мусульман». Чому його немає в цьому списку?» – запитувала дипломатка.

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