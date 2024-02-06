Посол Ізраїлю відвідала МЗС РФ після критики близькосхідної політики Москви

МЗС Росії повідомило 6 лютого, що поінформувало посла Ізраїлю Симону Гальперін про свою «негативну реакцію» на її коментарі щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова та російської політики на Близькому Сході. Як вважає російське дипломатичне відомство, Гальперін поширила «спотворені інтерпретації та неприйнятні оцінки деяких питань російської зовнішньої та внутрішньої політики».

Симону Гальперін викликали до МЗС через день після того, як російська влада поскаржилася на її «неприйнятні коментарі» в інтервʼю російській газеті «Коммерсант». В цьому інтервʼю Гальперін сказала, що Лавров применшує важливість Голокосту, а Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту (за рішенням ООН відзначається щороку 27 січня – із 2006 року) досі не став у Росії «офіційним днем у державному календарі».

На запитання щодо позиції Ізраїлю про війну в Україні ізраїльська дипломатка заявила, що позиція Єрусалима відома: він підтримував і підтримуватиме принцип територіальної цілісності та суверенітет України.

На запитання про те, що не влаштовує Ізраїль у близькосхідній політиці Росії, Гальперін сказала про зміну позиції Москви щодо Ізраїлю після 7 жовтня. «Мені здається, керівництво Росії не цілком зрозуміло, що ми потрапили до іншої, страшної реальності», – твердить вона.

За словами посла, Ізраїль не влаштовує те, що Росія досі не внесла угруповання «Хамас» (визнане ЄС і США терористичним) до списку терористичних організацій. «У вас є список терористичних організацій, заборонених у Росії. У ньому значаться і «Брати-мусульмани» (організація, відома також як «Мусульманське братство» – ред.). Але «Хамас» – це палестинське відділення «Братів-мусульман». Чому його немає в цьому списку?» – запитує дипломатка.

Гальперін також каже, що Ізраїль незадоволений відносинами Росії з Іраном. Крім того, для Ізраїлю є неприйнятною позиція Росії в ООН.