Прем’єр Катару: «Хамас» «загалом позитивно» відреагував на пропозицію про припинення вогню в Газі

Прем’єр-міністр Катару 6 лютого заявив, що реакція угруповання «Хамас», визнаного терористичним в ЄС і США, на план припинення вогню в Секторі Гази і звільнення заручників була «загалом позитивною».

Шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані заявив про це під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Катар спільно зі Сполученими Штатами і Єгиптом працюють над досягненням перемир’я, яке передбачало б тривале припинення бойових дій і звільнення заручників, утримуваних «Хамасом».

Прем’єр Катару не надав подробиць щодо відповіді «Хамасу», а держсекретар США заявив, що поінформує про неї лідерів Ізраїлю під час візиту 7 лютого.

Внаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня минулого року загинули понад 1200 людей. 253 особи – як ізраїльтяни, так і іноземці – були взяті в заручники. Близько половини з них звільнили під час короткого перемир’я у листопаді. 27 заручників загинули в полоні, 132 громадяни Ізраїлю, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, як і раніше, залишаються в Секторі Гази.

Після нападу угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і Євросоюзі, з жовтня 2023 року ізраїльська армія проводить у Газі військову операцію проти нього. Під час операції загинули тисячі палестинців.

Багато країн звинувачують Ізраїль у жорстокості. Ізраїльська армія покладає відповідальність за загибель мирних жителів на «Хамас». Ізраїльські військові стверджують, що джихадисти розміщують свою інфраструктуру серед цивільних будівель і використовують населення як живий щит.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виключав можливість виведення військ із Гази і неодноразово обіцяв знищити «Хамас» у відповідь на напад у жовтні.

Наприкінці січня про те, що Ізраїль і «Хамас» близькі до укладення – через посередників – нової угоди про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази і звільнення заручників, повідомляли американські ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal і The New York Times.