Блінкен обговорив із кронпринцем Саудівської Аравії гуманітарну допомогу Газі – Держдепартамент

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 5 лютого зустрівся зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді, повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

За повідомленням, під час зустрічі Блінкен «підкреслив важливість вирішення гуманітарних потреб у Газі та запобігання подальшому поширенню конфлікту».

«Держсекретар і наслідний принц продовжили обговорення регіональної координації для досягнення остаточного припинення кризи в Газі, що забезпечить тривалий мир і безпеку як для ізраїльтян, так і для палестинців», – йдеться в повдіомленні.

Крім того, розмова стосувалася нападів руху Хуті в Червоному морі та «мирного процесу в Ємені».

У своєму коментарі Блінкен заявив, що він і Мохаммед бін Салман «продовжать дипломатичну роботу в регіоні, аби запобігти подальшому поширенню конфлікту».

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Це п’ятий візит держсекретаря США на Близький Схід від початку загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту в жовтні 2023 року.

Внаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня минулого року загинули понад 1200 людей. 253 особи – як ізраїльтяни, так і іноземці – були взяті в заручники. Близько половини з них звільнили під час короткого перемир’я у листопаді. 27 заручників загинули в полоні, 132 громадяни Ізраїлю, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, як і раніше, залишаються в Секторі Гази.

Після нападу угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і Євросоюзі, з жовтня 2023 року ізраїльська армія проводить у Газі військову операцію проти нього. Під час операції загинули тисячі палестинців.

Багато країн звинувачують Ізраїль у жорстокості. Ізраїльська армія покладає відповідальність за загибель мирних жителів на «Хамас». Ізраїльські військові стверджують, що джихадисти розміщують свою інфраструктуру серед цивільних будівель і використовують населення як живий щит.