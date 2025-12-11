США захопили «дуже великий» танкер біля берегів Венесуели – Трамп

США захопили біля узбережжя Венесуели нафтовий танкер, на який накладені санкції, заявив президент Дональд Трамп.

«Ми щойно захопили танкер біля узбережжя Венесуели, великий танкер, дуже великий – найбільший з усіх, що коли-небудь захоплювали», – сказав Трамп журналістам у Білому домі 10 грудня, зазначивши без подробиць, що «відбуваються й інші речі».

У заяві міністерки юстиції США Пем Бонді йдеться про «захоплення нафтового танкера, який використовувався для перевезення підсанкційної нафти з Венесуели й Ірану».

На відео, опублікованому Бонді, видно, як військові спускаються з гелікоптера на палубу танкера, а потім заходять на місток із піднятими гвинтівками.

Назву танкера американська влада не навела. За повідомленнями ЗСУ, це судно Skipper, яке перебуває санкціями Міністерства фінансів США за участь у незаконних операціях з транспортування нафти, виручка від продажу якої використовувалася для фінансування іранського Корпусу вартових ісламської революції і радикального ліванського угруповання «Хезболла», підтримуваного Іраном. Танкер, якому 20 років, у момент спуску на воду був одним із найбільших танкерів у світі.

Президент США Дональд Трамп припустив, що нафту на борту захопленого танкера конфіскують Сполучені Штати.

Тим часом, Міністерство закордонних справ Венесуели заявило, що «рішуче засуджує те, що є відвертою крадіжкою та актом міжнародного піратства, публічно оголошеним президентом Сполучених Штатів».

Це – перший випадок дій адміністрації Трампа проти танкера, пов’язаного з Венесуелою, з моменту, коли він наказав нарощувати військову силу в регіоні.

Відносини між США і Венесуелою різко погіршилися під час другого президентського терміну Трампа. Його адміністрація не визнає Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує уряд країни у недостатній боротьбі з наркотрафіком. США відправили до Карибського басейну авіаносець «Джеральд Форд», есмінці та винищувачі, а з вересня завдали понад 20 ударів по суднах, які, як стверджується, перевозили наркотики. Внаслідок цих ударів загинули понад 80 людей.