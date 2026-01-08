Сенат США підтримав заборону на подальші воєнні дії у Венесуелі в обхід Конгресу

Сенат Сполучених Штатів 8 січня схвалив процедурну резолюцію, яка блокує подальші воєнні дії адміністрації президента Дональда Трампа у Венесуелі без дозволу Конгресу – про це повідомили американські медіа.

Голосування, яке відбулося через кілька днів після американської військової операції у Венесуелі, відкриває шлях для подальшого розгляду документа в Палаті представників зі 100 конгресменів, зазначає агентство Reuters.

Документ підтримали 52 сенатори, проти висловилися 47. Разом з усіма демократами за просування резолюції цього разу проголосували і кілька соратників Трампа щодо Республіканської партії.





Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер повідомив про підтримку документу, який має «заблокувати використання адміністрацією Трампа збройних сил США» для участі в діях проти Венесуели без погодження Конгресу.

«Сьогодні ми надсилаємо потужний сигнал адміністрації Трампа: більше жодних безкінечних війн», – заявив Шумер.

Дві попередні спроби просування аналогічних резолюцій були заблоковані в Сенаті торік соратниками Трампа – на тлі посилення його адміністрацією військового тиску на Венесуелу з вересня, коли американські сили почали атакувати в південній частині Карибського моря судна за підозрою в перевезенні наркотиків.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму».

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью Йорку 5 січня. Їм висунули обвинувачення по чотирьох пунктах – змова з метою наркотероризму, змова з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметною зброєю і вибуховими пристроями, змова з метою придбання кулеметної зброї і вибухових пристроїв.

Подружжя відмовилось визнати свою провину, а Мадуро заявив, що досі вважає себе президентом Венесуели.



