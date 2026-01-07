Ціни на нафту падають на тлі ситуації у Венесуелі

Ціни на нафту продовжили падіння в середу після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела передасть мільйони барелів Сполученим Штатам.



Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 11 центів до 60,59 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала до 56,86 долара за барель – на 27 центів, пише агенція Reuters.



Також зниження цін на нафту вплинуло на акції енергетичних компаній BP та Shell, які впали на майже три відсотки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть від 30 до 50 мільйонів барелів санкційної нафти Сполученим Штатам Америки. За його словами, цю нафту продаватимуть за ринковою ціною, а він як президент США контролюватиме ці гроші, щоб «забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та США».



Сира нафта різко коливалася відтоді, як у ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму».

Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью Йорку 5 січня. Їм висунули обвинувачення по чотирьох пунктах – змова з метою наркотероризму, змова з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметною зброєю і вибуховими пристроями, змова з метою придбання кулеметної зброї і вибухових пристроїв.

Подружжя відмовилось визнати свою провину, а Мадуро заявив, що досі є президентом Венесуели і вважає себе військовополоненим.