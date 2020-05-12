У Чехії з 25 травня не потрібно буде носити маски надворі – уряд

Уряд Чехії вирішив послабити обмеження, що стосувалося обов'язкового носіння масок у громадських місцях: від 25 травня без маски можна буде перебувати надворі.

Таке рішення уряд ухвалив 11 травня.

Носіння масок залишиться обов'язковим під час перебування в громадському транспорті, у крамницях й інших громадських місцях закритого типу, зокрема у театрах і кінотеатрах. Крім того, люди і надалі мають дотримуватися дистанції.

Уряд Чехії вирішив також не продовжувати дію надзвичайного стану в країні, дія якого завершується 17 травня.

11 травня в рамках полегшення обмежень у країні відкрилися великі магазини, торгові центри, перукарні і салони краси.

Ресторани, готелі, театри і більшість інших закладів у країні мають відкритися 25 травня. Від цієї ж дати можна буде відвідувати початкові школи, але це не є обов'язковим.

Заборону на необов'язкові поїздки і виїзд за кордон було знято з деякими обмеженнями. До 10 людей можуть зустрічатися на публіці.

«Чеські авіалінії» 9 травня оголосили, що з 18 травня відновлять перельоти між Прагою і Амстердамом, Франкфуртом, Парижем і Стокгольмом, з 24 травня – з Києвом і Одесою й Бухарестом – з 25 травня.

У Міністерстві охорони здоров'я Чехії повідомили, що загалом у країні на COVID-19 захворіли 8176 людей, померли, станом на 12 травня 282. На даний час продовжують хворіти 3183 людей, понад 4,7 тисячі – одужали.