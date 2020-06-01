У прем’єр-міністра Вірменії виявили коронавірус

У прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна виявили коронавірус. За словами Пашиняна, коронавірусну інфекцію виявили і у членів його сім’ї.

Хвороба протікає без видимих симптомів і температури, однак Пашинян буде працювати віддалено з дому, щоб не заразити колег.

У Вірменії станом на 1 червня виявили 9 282 випадки зараження коронавірусом, 131 людина померла, 3 386 одужали.

Від 16 березня в Вірменії діє режим надзвичайного стану, востаннє його продовжили до 13 червня. 18 травня в країні відновили рух громадського транспорту, але пасажири обов’язково повинні бути в масках і рукавичках. Відкрилися також торгові центри, повністю скасована заборона на роботу об’єктів громадського харчування.