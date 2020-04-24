У Вірменії в умовах карантину відзначають роковини масових убивств 1915 року

У Вірменії ввечері 23 квітня вимкнули вуличні ліхтарі і били в церковні дзвони у пам’ять жертв масових убивств вірмен в Османській імперії в 1915 році. Цьогорічна церемонія вшанування загиблих була змінена через карантин, запроваджений у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Зокрема, традиційну смолоскипову ходу, яку щороку проводять в Єревані 23 квітня, скасували «в інтересах безпеки і збереження здоров’я громадян», повідомив 21 квітня речник уряду Едуард Аґаджанян.

Також закритий доступ до меморіального комплексу на вершині гори Цицернакаберд, куди зазвичай масово приходили люди, щоб покласти квіти до вічного вогню в центрі пам’ятника, присвяченого жертвам.

24 квітня прем’єр-міністр Нікол Пашинян і голова Вірменської церкви католикос Гарегін II покладуть квіти до меморіалу.

Минулого місяця Вірменія оголосила надзвичайний стан і запровадила загальнонаціональний карантин, щоб уповільнити поширення коронавірусу. Влада країни повідомила про 1401 випадок захворювання і 24 смерті.

Вірменська сторона заявляє, що під час Першої світової війни були вбиті 1,5 мільйона людей, у той час, як розпадалася Османська імперія. Цю заяву підтримують близько 30 інших країн, називаючи вбивства геноцидом.

Туреччина не визнає геноцидом убивства вірмен, які розпочалися в 1915 році, Анкара заявляє про насильство не лише з боку Османської імперії, а й із боку представників вірменської меншини.

Туреччина заявляє, що від 300 до 500 тисяч вірмен і принаймні стільки ж турків загинули в громадянській війні, коли вірмени піднялися проти османських правителів і приєдналися до вторгнення російської армії.