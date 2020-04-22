У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року

У Вірменії через пандемію коронавірусу змінюють церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств вірмен в Османській імперії в 1915 році.

Традиційну смолоскипову ходу, яку щороку проводять в Єревані 23 квітня, скасували «в інтересах безпеки і збереження здоров’я громадян», повідомив 21 квітня речник уряду Едуард Аґаджанян.

Натомість 23 квітня, напередодні 105-их роковин трагедії, будуть вимкнені вуличні ліхтарі, а по всій країні лунатимуть церковні дзвони.

Наступного дня прем’єр-міністр Нікол Пашинян і голова Вірменської церкви католикос Гарегін II відвідають меморіальний комплекс на вершині гори Цицернакаберд, щоб покласти квіти до вічного вогню в центрі пам’ятника, присвяченого жертвам.

Від 21 квітня меморіальний комплекс буде зачинений з організаційних і безпекових міркувань, повідомляє Armenpress.

Минулого місяця Вірменія оголосила надзвичайний стан і запровадила загальнонаціональний карантин, щоб уповільнити поширення коронавірусу. Влада країни повідомила про 1401 випадок захворювання і 24 смерті.

Вірменська сторона заявляє, що під час Першої світової війни були вбиті 1,5 мільйона людей, у той час, як розпадалася Османська імперія. Цю заяву підтримують близько 30 інших країн, називаючи вбивства геноцидом.

Туреччина не визнає геноцидом убивства вірмен, які розпочалися в 1915 році, Анкара заявляє про насильство не лише з боку Османської імперії, а й із боку представників вірменської меншини.

Туреччина заявляє, що від 300 до 500 тисяч вірмен і принаймні стільки ж турків загинули в громадянській війні, коли вірмени піднялися проти османських правителів і приєдналися до вторгнення російської армії.