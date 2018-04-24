У Вірменії вшановують пам’ять жертв масових убивств 1915 року

У Вірменії вшановують пам’ять жертв масових убивств вірмен в Османській імперії в 1915 році. Меморіальні заходи відбуваються через день після того, як 23 квітня нещодавно призначений прем’єр-міністром колишній президент Вірменії Серж Сарґсян оголосив про відставку після масових протестів проти його призначення, що тривали 11 днів.

Тисячі жителів Вірменії, представників діаспори з-за кордону 24 квітня відвідують меморіальний комплекс на вершині гори Цицернакаберд, щоб покласти квіти до вічного вогню в центрі пам’ятника, присвяченого жертвам.

Сьогодні ж опозиція проведе політичні консультації з представниками влади, повідомив лідер останніх протестів у Вірменії Нікол Пашинян. «Сьогодні ми проведемо політичні консультації, щоб юридично оформити перемогу народу», – сказав він.

23 квітня Серж Сарґсян, призначений на посаду прем’єра-міністра Вірменії 17 квітня, оголосив про свою відставку. У Єревані й інших містах країни від 13 квітня проходили масові акції протесту проти цього призначення.

Серж Сарґсян 10 років був президентом країни.

Вірменська сторона заявляє, що під час Першої світової війни були вбиті 1,5 мільйона людей, у той час, як розпадалася Османська імперія. Цю заяву підтримують близько 30 інших країн, називаючи вбивства геноцидом.

Туреччина не визнає геноцидом убивства вірмен, які розпочалися в 1915 році, Анкара заявляє про насильство не лише з боку Османської імперії, а й із боку представників вірменської меншини.

Туреччина заявляє, що від 300 до 500 тисяч вірмен і принаймні стільки ж турків загинули в громадянській війні, коли вірмени піднялися проти османських правителів і приєдналися до вторгнення російської армії.