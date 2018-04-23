В Єревані святкують відставку прем’єра Сарґсяна

Тисячі вірмен вийшли на головну площу Єревана, щоб відсвяткувати відставку прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна, який вирішив звільнитися після масштабних протестів проти його призначення головою уряду після 10 років перебування на посаді президента.

Сарґсян оголосив про своє рішення 23 квітня, коли протести тривали вже 11-ий день.

«Нікол Пашинян (лідер протестувальників – ред.) мав рацію. Я помилився. У такій ситуації є кілька рішень, але ні на одне я не піду. Це не для мене. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем'єр-міністра Вірменії. Рух на вулицях проти мого прем'єрства. Я виконую вашу вимогу», – йдеться в заяві Сарґсяна, поширеній його прес-службою.

23 квітня до тисяч антиурядових протестувальників в Єревані приєдналися декілька десятків військових.

У столиці Вірменії зранку був паралізований рух на низці центральних вулиць. Крім того, сотні демонстрантів блокують вулиці і перекривали рух міського транспорту в різних районах міста в рамках оголошеної лідером протестів Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

Самого Пашиняна, затриманого напередодні, 23 квітня відпустили з-під варти.

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.

Протести почалися незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.