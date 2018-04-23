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23 Квітень 2018, Київ 15:14
Новини | Міжнародні

Вірменія: опозиційного лідера Пашиняна звільнили з-під варти

У Єревані до протестувальників приєдналися військові, 23 квітня 2018 року

Лідера протестувальників, опозиційного депутата Нікола Пашиняна звільнили з-під варти, він приєднався до демонстрантів.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, крім Пашиняна, затриманого напередодні, були звільнені ще двоє опозиційних депутатів Сасун Мікаелян і Арарат Мірзоян.

Тисячі антиурядових протестувальників в Єревані 11 день поспіль проводять акції з вимогою відставки прем’єр-міністра, колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна. До них приєдналися декілька десятків військових.

Десятки тисяч протестувальників на центральній площі Єревана – відео з дрона
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Десятки тисяч протестувальників на центральній площі Єревана – відео з дрона

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У столиці Вірменії зранку паралізований рух на низці центральних вулиць. Крім того, сотні демонстрантів блокують вулиці і перекривають рух міського транспорту в різних районах міста в рамках оголошеної лідером протестів Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

У третьому за величиною місті Вірменії, Ванадзорі, страйкують працівниці місцевої швейної фабрики «Глорія».

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.

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