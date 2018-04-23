Вірменія: опозиційного лідера Пашиняна звільнили з-під варти

Лідера протестувальників, опозиційного депутата Нікола Пашиняна звільнили з-під варти, він приєднався до демонстрантів.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, крім Пашиняна, затриманого напередодні, були звільнені ще двоє опозиційних депутатів Сасун Мікаелян і Арарат Мірзоян.

Тисячі антиурядових протестувальників в Єревані 11 день поспіль проводять акції з вимогою відставки прем’єр-міністра, колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна. До них приєдналися декілька десятків військових.

У столиці Вірменії зранку паралізований рух на низці центральних вулиць. Крім того, сотні демонстрантів блокують вулиці і перекривають рух міського транспорту в різних районах міста в рамках оголошеної лідером протестів Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

У третьому за величиною місті Вірменії, Ванадзорі, страйкують працівниці місцевої швейної фабрики «Глорія».

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.