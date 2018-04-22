Вірменія: кількість затриманих у Єревані зросла до 232

Вірменська поліція повідомила про 232 людини, затримані у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 17:30 (16:30 за Києвом). Про це інформує Вірменська служба Радіо Свобода.

Раніше були повідомлення про 192 затриманих. Окрім того, станом на 12:00 (11:00 за Києвом) після сутичок із поліцією цього дня семеро людей потрапили до лікарень, а всього за час протестів госпіталізовано 10 людей. Стан трьох із них медики оцінюють як «середньої тяжкості», решти – як «задовільний».

Серед затриманих – опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян.

Окрім того, у соцмережах з’явилось повідомлення про затримання експерта-міжнародника Степана Григоряна. Уповноважений з прав людини Вірменії Армен Татоян виступив із вимогою його звільнити.

Спроби розгону протесту тривають. Спецпризначенці закривають обличчя. Кореспондентка вірменської служби Радіо Свобода Наіра Булгадарян повідомила про пошкодження знімальної техніки силовиком у масці. Як зазначає журналістка, на запитання, чому так відбулося, заступник начальника поліції Єревана Валерій Осипян заявив: «Покажіть мені його – ми його покараємо».

У Єревані вже десятий день тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».

​Президент Вірменії Армен Сарґсян 19 квітня після сутичок між протестувальниками і поліцією закликав до діалогу.

Сполучені Штати закликали владу та протестувальників виявляти стриманість і уникати насильства. Росія теж заявляла, що закони не повинні порушуватися.