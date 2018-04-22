Вірменія: під час сутички демонстрантів з поліцією затримано опозиційного лідера

У Єревані затримано одного з лідерів вірменських протестів Нікола Пашиняна після невдалих переговорів з прем’єр-міністром Сержем Саргсяном, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Він очолював ходу із кількох сотень протестувальників, які рухалися у бік району Еребуні на півдні столиці, коли їм перегодила дорогу поліція. Демонстранти намагались прорвати поліцейський кордон, внаслідок чого відбулася сутичка. Поліція застосовувала шумові гранати.

Також було затримано інших учасників ходи, зокрема, ще одногоопозиційного політика – Сасуна Мікаеляна. Окрім того, повідомляють про одного постраждалого, якого забрала швидка.

Наразі вірменська поліція не дає коментарів щодо затриманих, обіцяючи надати всю потрібну інформацію пізніше.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».

​Президент Вірменії Армен Сарґсян 19 квітня після сутичок між протестувальниками і поліцією закликав до діалогу.

Сполучені Штати закликали владу та протестувальників виявляти стриманість і уникати насильства. Росія теж заявляла, що закони не повинні порушуватися.