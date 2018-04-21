У Вірменії тривають вуличні протести прихильників опозиції

Незважаючи на затримання сотень протестувальників у Єревані напередодні, сотні прихильників опозиційного руху, очолюваного депутатом Ніколом Пашиняном, у суботу, 21 квітня, знову вийшли на вулиці Єревана, щоб продовжити акції мирної громадянської непокори. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Демонстранти, які вимагають відставки прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна і уряду, знову перекривають рух транспорту. Їм перешкоджає поліція. Повідомляється про нові затримання активістів.

Громадяни також виходять на вулиці і в інших містах країни.

Напередодні, виступаючи на мітингу на площі Республіки в Єревані, Нікол Пашинян висунув вимоги до влади. Зокрема, він зажадав відставки новообраного прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна, який до цього 10 років був президентом країни, і проведення дострокових парламентських виборів.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду. Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні.

17 квітня, в день, коли парламент обрав екс-президента Сарґсяна прем’єр-міністром, лідер опозиційної партії «Громадянський договір» і глава парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян оголосив про початок безкровної «оксамитової» революції. Він і його прихильники сподіваються домогтися зміни влади шляхом мирних протестів, відкидаючи насильство.

Незважаючи на заклики з боку представників влади до початку політичного діалогу, на мітингах опозиціонери продовжують виступати з вимогою зміни влади.

В інтерв’ю телекомпанії «Вірменія» перший віце-прем’єр Вірменії Карен Карапетян напередодні сказав: «Навіть воюючі країни ведуть переговори і приходять до логічного рішення. Ми, вірмени, громадяни Республіки Вірменія, зобов’язані сісти у себе вдома, раціонально переговорити і знайти логічні рішення для виходу з цієї ситуації. У разі нестабільності постраждаємо всі ми, постраждає наша країна».

За останні кілька днів поліція не раз попереджала демонстрантів, що вона має право застосувати силу для розгону «несанкціонованих зібрань».

ОБСЄ висловила стурбованість повідомленнями про випадки невідповідного застосування сили поліцією щодо мирних демонстрантів, в тому числі неповнолітніх.