Протести у Вірменії: в Єревані затримали 233 людей

Поліція Вірменії повідомляє про затримання 20 квітня 233 учасників протестів у Єревані. Дані наводять станом на 18:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Раніше повідомляли про 180 затриманих.

Від ранку 20 квітня протестувальники, які виступають проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром, перекрили низку доріг і вулиць у вірменській столиці.

Тим часом, на площі Республіки в Єревані ввечері 20 квітня почався мітинг.

Виступаючи перед присутніми, депутат Національних зборів, член партії «Громадянський договір» Арарат Мірзоян зазначив, що в останні дні представники влади пропонують їм вести діалог. Мітингувальники зустріли ці його слова несхвальними вигуками.

«Ми готові вести діалог з ними тільки з одного питання – капітуляція Сержа Сарґсяна і Республіканської партії Вірменії», – заявив він.

Голова комітету з прав людини Парламентської асамблеї ОБСЄ Ігнасіо Санчес Амор (Іспанія) закликала сторони почати «конструктивний діалог» для вирішення ситуації.

«Я вітаю громадянську активність людей у питанні реалізації свого права на свободу вираження поглядів за допомогою мирних акцій протесту. Влада повинна поважати це право, і я беру до відома повідомлення про випадки надмірного застосування сили. Однак я нагадую, що право на мирний протест не означає, що демонстранти мають право проникати в будівлі й порушувати робочий процес», – зазначив представник ПА ОБСЄ.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».

ОБСЄ висловила стурбованість повідомленнями про випадки невідповідного застосування сили поліцією щодо мирних демонстрантів, у тому числі неповнолітніх.