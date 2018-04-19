В ОБСЄ занепокоєні використанням сили щодо протестувальників у Єревані

У Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) закликають владу Вірменії захистити і забезпечити право на свободу мирних зібрань в країні, де тривають антиурядові протести.

«Всі люди мають фундаментальне право висловлювати свою думку в мирних протестах. Правоохоронні органи повинні не лише утримуватися від втручання у право на свободу мирних зібрань, але і нести відповідальність за сприяння цьому право. Це включає забезпечення безпеки, а також безпеки учасників перед будь-якими порушеннями, наприклад, провокаторами або опонентами», – заявила директор бюро Інгібйорг Сольрун Гісладоттір.

Вона висловила занепокоєння щодо випадків непропорційного використання сили вірменської поліції проти мирних демонстрантів, в тому числі неповнолітніх.

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За останніми даними, в Єревані затримали 123 учасника антиурядових протестів. Напередодні повідомлялося, що серед затриманих є неповнолітні.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Напередодні лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».