Протести у Вірменії: кількість затриманих зросла до 123

В Єревані кількість затриманих учасників антиурядових протестів зросла до 123.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на поліцію, щодо 85 людей відкриті адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей передані органам попереднього слідства.

Станом на 13:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом) повідомлялося про затримання 100 людей в Єревані, де тривають протести проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.

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Вранці 19 квітня демонстранти заблокували одну з будівель уряду. Проте поліція із застосуванням сили розігнала протестувальників і відтіснила їх, встановивши контроль над входом у будівлю.

У поліції заявили, що від початку акцій протесту у вірменській столиці, що почалися 13 квітня, «дії їхніх організаторів і учасників призводять до порушення конституційного права вільного пересування тисяч громадян, а також нормальному функціонуванню низки установ». У поліції додали, що вирішили «припинити» протест, і повідомили про це їхніх організаторів, але ті «не підкорилися».

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Напередодні лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».