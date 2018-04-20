Сотні демонстрантів знову перекривають рух у столиці Вірменії

Сотні активістів опозиційного руху, розбившись на групи, зранку 20 квітня знову вийшли на вулиці столиці Вірменїі Єревана з метою перекриття руху транспорту. Демонстранти виступають проти продовження влади колишнього президента Сержа Сарґсяна на посаді прем’єр-міністра країни.

Лідер протестів, депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян закликав продовжити акції громадянської непокори. Він, зокрема, закликав водіїв вантажівок перекривати дороги.

Поліція продовжує затримання учасників протесту. Як повідомила ввечері 19 квітня вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на поліцію, щодо 85 затриманих у четвер людей відкриті адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей передані органам попереднього слідства.

17 квітня, в день, коли парламент затвердив екс-президента Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром, опозиціонер Нікол Пашинян оголосив про початок безкровної «оксамитової» революції. Попри заклики з боку представників влади про початок політичного діалогу, на мітингах опозиціонери продовжують виступати з вимогою про зміну влади.

Протести в Єревані та інших містах Вірменії тривають уже понад тиждень, з 13 квітня.