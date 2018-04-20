Вірменія: число затриманих протестувальників зросло до понад 180

Понад 180 людей затримали в Єревані після того, як мітингувальники намагалися заблокувати вулиці, протестуючи проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром.

Депутат Національних зборів Вірменії Ніколь Пашинян, який очолює протести, пройшов через центр Єревану у супроводі демонстрантів, учасники акції зібралися й в інших місцях.

Крім того, протести відбуваються і в другому за величиною місті Вірменії, Ґюмрі, де мітингувальники намагалися заблокувати дорогу, що веде до Єревана і Ванадзора, третього за розміром вірменського міста.

«О 15:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом) 183 людини доправлені до відділків поліції», – повідомив речник поліції Ашот Аґаронян.

На відео видно, як чоловіки в цивільному саджають протестувальників в автомобілі без розпізнавальних знаків.

Лідер протестувальників Нікол Пашинян в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» наголосив на мирному характері протестів.

«Це все абсолютно мирне. Але є нова кампанія. Ми закликаємо поліцію просто не захищати Сержа Сарґсяна. Тому що це поліція не Сержа Сарґсяна, це поліція республіки Вірменії і народу республіки», – заявив Пашинян.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».

19 квітня Пашинян анонсував «тотальне перекриття вулиць по всьому Єревану» і блокування станцій метро. 19 квітня поліція затримала щонайменше 123 людей.

ОБСЄ висловила стурбованість повідомленнями про випадки невідповідного застосування сили поліцією щодо мирних демонстрантів, в тому числі неповнолітніх.