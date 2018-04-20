Вірменія: кількість затриманих у Єревані сьогодні зросла до 169

Щонайменше 169 людей затримали в Єревані після того, як демонстранти намагалися заблокувати вулиці, протестуючи проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром.

Депутат Національних зборів Вірменії Ніколь Пашинян, який очолює протести, пройшов через центр Єревану в натовпі демонстрантів, учасники акції зібралися й в інших місцях.

Поліцейські повідомляли, що станом на 11:30 за вірменським часом (10:30 за Києвом – ред.), у Єревані затримали 65 людей.

Зранку 20 квітня сотні активістів опозиційного руху, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці столиці Вірменїі Єревана з метою перекриття руху транспорту.

19 квітня поліція повідомляла, що загалом на антиурядових протестах затримали 123 людей.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Напередодні лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».