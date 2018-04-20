Вірменія: щонайменше 16 людей затримали зранку 20 квітня в Єревані

Щонайменше 16 людей затримали зранку 20 квітня під час протестів у Єревані через призначення прем’єр-міністром Вірменії колишнього президента країни Сержа Сарґсяна, повідомив речник поліції Ашот Агаронян.

Він пояснив, що протестувальників затримали, бо вони блокували дорожній рух.

Зранку 20 квітня сотні активістів опозиційного руху, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці столиці Вірменїі Єревана з метою перекриття руху транспорту.

Лідер протестів, депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян закликав продовжити акції громадянської непокори. Він, зокрема, просив водіїв вантажівок перекривати дороги.

Загалом через протести в Єревані затримали понад 120 людей, серед них були неповнолітні.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Напередодні лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».