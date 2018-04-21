Незважаючи на затримання сотень протестувальників у Єревані напередодні, сотні прихильників опозиційного руху, очолюваного депутатом Ніколом Пашиняном, у суботу, 21 квітня, знову вийшли на вулиці Єревана, щоб продовжити акції мирної громадянської непокори. Демонстранти, які вимагають відставки прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна і уряду, знову перекривають рух транспорту. Їм перешкоджає поліція. Повідомляється про нові затримання активістів. Громадяни також виходять на вулиці і в інших містах країни. 20 квітня у вірменській столиці поліція затримала понад 180 людей.