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21 Квітень 2018, Київ 20:29
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Попри масові затримання у Вірменії тривають вуличні протести опозиції (відео)

Попри масові затримання у Вірменії тривають вуличні протести опозиції (відео)
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Незважаючи на затримання сотень протестувальників у Єревані напередодні, сотні прихильників опозиційного руху, очолюваного депутатом Ніколом Пашиняном, у суботу, 21 квітня, знову вийшли на вулиці Єревана, щоб продовжити акції мирної громадянської непокори. Демонстранти, які вимагають відставки прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна і уряду, знову перекривають рух транспорту. Їм перешкоджає поліція. Повідомляється про нові затримання активістів. Громадяни також виходять на вулиці і в інших містах країни. 20 квітня у вірменській столиці поліція затримала понад 180 людей.

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