Вірменський омбудсман вимагає відпустити затриманого під час протестів політолога Григоряна

Уповноважений з прав людини Вірменії Армен Татоян виступив із виогою звільнити політолога-міжнародника Степана Григоряна, якого поліція затримала під час протестів у Єревані.

«Уповноважений особисто перебуває на зв'язку з сином Григоряна. У відділі поліції його відвідали також представники офісу омбудсмана», – цитує повідомлення вірменська служба Радіо Свобода.

Вірменська поліція повідомила про 192 людей, затриманих у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 15:00 (за місцевим часом, 14:00 за Києвом).

Окрім того, станом на 12:00 (11:00 за Києвом) після сутичок із поліцією цього дня семеро людей потрапили до лікарень, а всього за час протестів госпіталізовано 10 людей. Стан трьох із них медики оцінюють як «середньої тяжкості», решти – як «задовільний».

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».