Вірменія: поліція повідомляє про 192 затриманих у Єревані (оновлено)

Вірменська поліція повідомила про 192 людей, затриманих у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 15:00 (за місцевим часом, 14:00 за Києвом). Про це інформує вірменська служба Радіо Свобода.

Серед затриманих – опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян.

Окрім того, у соцмережах з’явилось повідомлення про затримання експерта-міжнародника Степана Григоряна.

Спроби розгону протесту тривають. Спецпризначенці закривають обличчя. Кореспондентка вірменської служби Радіо Свобода Наіра Булгадарян повідомила про пошкодження знімальної техніки силовиком у масці.Як зазначає журналістка, на запитання, чому так відбулося, заступник начальника поліції Єревана Валерій Осипян заявив «покажіть мені його – ми його покараємо».

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».

​Президент Вірменії Армен Сарґсян 19 квітня після сутичок між протестувальниками і поліцією закликав до діалогу.

Сполучені Штати закликали владу та протестувальників виявляти стриманість і уникати насильства. Росія теж заявляла, що закони не повинні порушуватися.