Голова парламенту Вірменії зустрівся з затриманими опозиційними депутатами

Голова Національних зборів (парламенту) Вірменії Ара Баблоян уночі 23 квітня зустрівся з затриманими опозиційними депутатами Ніколом Пашиняном, Сасуном Мікаеляном і Араратом Мірзояном.

«Перш за все, я відвідав моїх колег як лікар, як дідусь, як жалісливий товариш, і я сподіваюся, що моє прохання буде чимось важливим для мого колеги», – цитує офіційна державна інформагенція Вірменії слова Баблояна.

Перед цією зустріччю речник парламенту Арсен Бабаян так написав про її мету на сторінці у Facebook: «Мета Ара Баблояна – попросити і закликати своїх колег провести реальні переговори з реальним порядком денним у нормальному середовищі для переговорів».

У Вірменії акції протесту проти призначення Сержа Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра тривають з 13 квітня. 22 квітня колишній президент і чинний прем’єр на кілька хвилин зустрівся з лідером опозиції Ніколом Пашіняном і заявив про згоду своїх опонентів на діалог.

Однак Пашинян відповів, що розмова з Сарґсяном можлива лише про умови його відмови від влади. Прем’єр назвав такий підхід шантажем і залишив місце зустрічі. Після цього Пашинян був затриманий вірменськими силовиками.

Адвокат Рустам Бадасян повідомив, що лідер протестів Нікол Пашинян зранку 23 квітня перебуває в невідомому місці. За оцінкою адвоката, ця ситуація брутально порушує право Пашиняна на захист.