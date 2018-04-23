Адвокат не може знайти затриманого лідера протестів у Вірменії

Депутат Національних зборів Вірменії, лідер протестів проти продовження влади Сержа Сарґсяна Нікол Пашинян зранку 23 квітня перебуває в невідомому місці. Про це вірменська служба Радіо Свобода повідомляє з посиланням на адвоката Рустама Бадасяна.

За його словами, в поліції йому підтвердили, що 22 квітня Пашинян перебував у Севанському відділку поліції, але був переведений. Куди саме, в поліції вказати відмовилися.

За оцінкою адвоката, ця ситуація брутально порушує право Ніколи Пашиняна на захист.

У Вірменії акції протесту проти призначення Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра тривають з 13 квітня. 22 квітня колишній президент і чинний прем’єр на кілька хвилин зустрівся з лідером опозиції Ніколом Пашіняном і заявив про згоду своїх опонентів на діалог.

Однак Пашинян заявив у відповідь, що розмова з Сарґсяном можлива лише про умови його відмови від влади. Прем’єр назвав такий підхід шантажем і залишив місце зустрічі. Після цього Пашинян був затриманий вірменськими силовиками.