У Єревані до демонстрантів приєдналися люди у військовій формі

В Єревані 23 квітня до опозиційних протестувальників, які вимагають відставки прем’єр-міністра, колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна, приєдналися близько двох десятків молодих людей у військовій формі на чолі з підполковником, який у руках несе вірменський прапор.

Вони заявили, що «єдині зі своїм народом».

У столиці Вірменії зранку паралізований рух на низці центральних вулиць. Крім того, сотні демонстрантів блокують вулиці і перекривають рух міського транспорту в різних районах міста в рамках оголошеної лідером протестів Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

У третьому за величиною місті Вірменії, Ванадзорі, страйкують працівниці місцевої швейної фабрики «Глорія».

Напередодні Нікола Пашиняна, який очолює опозиційну парламентську фракцію «Елк», затримала поліція за звинуваченням у незаконному проведенні зборів. Як повідомив 23 квітня адвокат депутата Рустам Бадасян, йому не відомо, де перебуває Пашинян. Опозиціонер був затриманий незабаром після зустрічі з прем'єр-міністром Сержем Сарґсяном, під час якої сторонам не вдалося домовитися про початок діалогу.

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.