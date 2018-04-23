Відставка прем’єра Сарґсяна: роль вірменської молоді та військових

Масові протести у Вірменії проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна на посаду нового прем’єр-міністра закінчилися його відставкою. Та в перебігу протестів не так багато уваги приділяли значенню великій кількості молоді, які вийшли на вулиці, вимагаючи змін. До студентів також приєдналися і люди у військовій формі.

Незважаючи на те, що опозиційний законодавець Нікол Пашинян понад тиждень перебував в центрі уваги, виступаючи на «фронтових лініях» демонстрацій з мегафоном у руці, не так багато говорили саме про кількість молоді, яка вийшла на вулиці, вимагаючи відставки Сержа Сарґсяна.

Це покоління, яке хоче побачити зміни у Вірменії і якому набридло, що країною керують однакові обличчя

Хоча й офіційних підрахунків щодо демографічного складу протестів немає, численні відео та фотографії свідчать про те, що більшість людей на вулицях – молоді вірмени, здебільшого студенти, які прагнуть змін для своєї країни.

«Це покоління, яке хоче побачити зміни у Вірменії і якому набридло, що країною керують однакові обличчя та однакова партія. Вони мають запал і принципи», – сказав повідомив РВЄ/РС Томас де Вааль, старший науковий співробітник аналітичного центру Carnegie Europe, який спеціалізується на Східній Європі та Кавказькому регіоні.

Протести проти можливого призначення колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна новим прем’єр-міністром країни розпочалися ще 13 квітня. Та попри масові демонстрації, 17 квітня його все ж призначили на найвпливовішу посаду в уряді.

Сарґсяна звинувачували у зміні політичної системи таким чином, щоб мати змогу залишатися при владі, при тому, що він обіцяв не висуватися ні в президенти, ні в прем’єр-міністри.

11 днів масових протестів у Вірменії закінчилися відставкою Сержа Сарґсяна.

«Я думаю, що таке пробудження студентів є найсильнішою передумовою для формування громадянського суспільства, і я думаю, що воно призведе до серйозних змін як у сфері освіти, так і за її межами, для студентів як громадян та батьків», – зазначив 25-річний мітингувальник Міхаел Назарян.

Інша студентка, Еліна Ісаханян, повідомила англомовній службі британської медіакомпанії «Бі-Бі-Сі», що вже дев’ять днів брала участь у протестах. «Мої друзі та я не відвідують заняття, це наш спосіб показати цьому новому урядові, що ми хочемо змін», – заявила вона.

«Ми мирні, і ми не хочемо ніякого насильства, ми не хочемо, щоб поліція була проти нас», – наголосила студентка.

Нове покоління заявляє про себе гучніше і голосніше

«Я бачу молодих людей, покоління після здобуття незалежності, яке готове піднятися. Цей дух треба підтримувати», – заявив Армен Рустамян, керівник Вірменської революційної федерації.

«Нове покоління заявляє про себе гучніше і голосніше. Якщо новий уряд чесний у своїх заявах про зміни заради розвитку Вірменії, вони не повинні дозволяти розбити дух молоді та не повинні руйнувати прагнення покоління часів незалежності», – додав він.

«Люди незадоволені ситуацією в країні, незадоволені розвитком ситуації в країні протягом останніх 10 років і не хочуть, щоб країна продовжувала рухатися в тому ж напрямку», – пояснив 23-річний студент Державного Єреванського університету Міхаел Гукасян.

Військові: «ми з нашим народом»

Як повідомляла Вірменська служба Радіо Свобода, до студентів в Єревані в понеділок також долучилися понад два десятки неозброєних молодих людей у військовій формі, з ними також був офіцер старшого віку зі званням підполковника. В руках він ніс прапор Вірменії. В інтернеті поширювалися фотографії, на яких можна було побачити, що люди, вдягнені у військову форму, обіймали протестувальників.

На запитання журналістів про те, звідки вони прийшли, молоді люди відповіли, що з військової частини, вони служать. На питання, як вони покинули територію військової частини, вони відповіли: «Ми приєдналися до народу, ми з нашим народом».

Міністерство оборони Вірменії у відповідь оприлюднило заяву, в якій «суворо засуджує участь групи військовослужбовців миротворчої бригади Збройних сил Республіки Вірменія».

Оборонне відомство зазначило, що стосовно цих військовослужбовців у передбаченому законом порядку будуть застосовані найсуворіші заходи відповідальності.

Пашинян: «Влада перейшла до народу»

Раніше після зустрічі з прем’єр-міністром Сержем Сарґсяном, лідер протестів Нікол Пашинян був затриманий.

Місце перебування Пашиняна деякий час залишалося невідомим, але в обід повідомили про його визволення з СІЗО. На питання, як він вважає, чому його звільнили, Пашинян відповів: «Тому що відбулася зміна влади, влада перейшла до народу».

Сарґсян, подаючи у відставку, заявив: «Ситуація, що склалася, має кілька рішень, але ні на одне з них я не піду». «Це не моє. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем’єр-міністра», – мовиться в заяві Сарґсяна, розміщеній на його сайті.

Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашинян «мав рацію».

​(За матеріалами Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та Вірменської служби Радіо Свобода)