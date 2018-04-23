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23 Квітень 2018, Київ 18:41
Світ

Відставка прем’єра Сарґсяна: роль вірменської молоді та військових

Вірменія – молодь святкує відставку прем'єр-міністра Сержа Сарґсяна

Масові протести у Вірменії проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна на посаду нового прем’єр-міністра закінчилися його відставкою. Та в перебігу протестів не так багато уваги приділяли значенню великій кількості молоді, які вийшли на вулиці, вимагаючи змін. До студентів також приєдналися і люди у військовій формі.

Незважаючи на те, що опозиційний законодавець Нікол Пашинян понад тиждень перебував в центрі уваги, виступаючи на «фронтових лініях» демонстрацій з мегафоном у руці, не так багато говорили саме про кількість молоді, яка вийшла на вулиці, вимагаючи відставки Сержа Сарґсяна.

Це покоління, яке хоче побачити зміни у Вірменії і якому набридло, що країною керують однакові обличчя
Томас де Вааль

Хоча й офіційних підрахунків щодо демографічного складу протестів немає, численні відео та фотографії свідчать про те, що більшість людей на вулицях – молоді вірмени, здебільшого студенти, які прагнуть змін для своєї країни.

«Це покоління, яке хоче побачити зміни у Вірменії і якому набридло, що країною керують однакові обличчя та однакова партія. Вони мають запал і принципи», – сказав повідомив РВЄ/РС Томас де Вааль, старший науковий співробітник аналітичного центру Carnegie Europe, який спеціалізується на Східній Європі та Кавказькому регіоні.

Вірменія, 23 квітня 2018 року
Вірменія, 23 квітня 2018 року

Протести проти можливого призначення колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна новим прем’єр-міністром країни розпочалися ще 13 квітня. Та попри масові демонстрації, 17 квітня його все ж призначили на найвпливовішу посаду в уряді.

Сарґсяна звинувачували у зміні політичної системи таким чином, щоб мати змогу залишатися при владі, при тому, що він обіцяв не висуватися ні в президенти, ні в прем’єр-міністри.

Вірменія, 20 квітня 2018 року
Вірменія, 20 квітня 2018 року

11 днів масових протестів у Вірменії закінчилися відставкою Сержа Сарґсяна.

«Я думаю, що таке пробудження студентів є найсильнішою передумовою для формування громадянського суспільства, і я думаю, що воно призведе до серйозних змін як у сфері освіти, так і за її межами, для студентів як громадян та батьків», – зазначив 25-річний мітингувальник Міхаел Назарян.

Інша студентка, Еліна Ісаханян, повідомила англомовній службі британської медіакомпанії «Бі-Бі-Сі», що вже дев’ять днів брала участь у протестах. «Мої друзі та я не відвідують заняття, це наш спосіб показати цьому новому урядові, що ми хочемо змін», – заявила вона.

Вірменія, 23 квітня 2018 року
Вірменія, 23 квітня 2018 року

«Ми мирні, і ми не хочемо ніякого насильства, ми не хочемо, щоб поліція була проти нас», – наголосила студентка.

Нове покоління заявляє про себе гучніше і голосніше
Армен Рустамян

«Я бачу молодих людей, покоління після здобуття незалежності, яке готове піднятися. Цей дух треба підтримувати», – заявив Армен Рустамян, керівник Вірменської революційної федерації.

«Нове покоління заявляє про себе гучніше і голосніше. Якщо новий уряд чесний у своїх заявах про зміни заради розвитку Вірменії, вони не повинні дозволяти розбити дух молоді та не повинні руйнувати прагнення покоління часів незалежності», – додав він.

«Люди незадоволені ситуацією в країні, незадоволені розвитком ситуації в країні протягом останніх 10 років і не хочуть, щоб країна продовжувала рухатися в тому ж напрямку», – пояснив 23-річний студент Державного Єреванського університету Міхаел Гукасян.

Вірменія, 23 квітня 2018 року
Вірменія, 23 квітня 2018 року

Військові: «ми з нашим народом»

Як повідомляла Вірменська служба Радіо Свобода, до студентів в Єревані в понеділок також долучилися понад два десятки неозброєних молодих людей у військовій формі, з ними також був офіцер старшого віку зі званням підполковника. В руках він ніс прапор Вірменії. В інтернеті поширювалися фотографії, на яких можна було побачити, що люди, вдягнені у військову форму, обіймали протестувальників.

На запитання журналістів про те, звідки вони прийшли, молоді люди відповіли, що з військової частини, вони служать. На питання, як вони покинули територію військової частини, вони відповіли: «Ми приєдналися до народу, ми з нашим народом».

Вірменія, 23 квітня 2018 року
Вірменія, 23 квітня 2018 року

Міністерство оборони Вірменії у відповідь оприлюднило заяву, в якій «суворо засуджує участь групи військовослужбовців миротворчої бригади Збройних сил Республіки Вірменія».

Оборонне відомство зазначило, що стосовно цих військовослужбовців у передбаченому законом порядку будуть застосовані найсуворіші заходи відповідальності.

Пашинян: «Влада перейшла до народу»

Раніше після зустрічі з прем’єр-міністром Сержем Сарґсяном, лідер протестів Нікол Пашинян був затриманий.

Місце перебування Пашиняна деякий час залишалося невідомим, але в обід повідомили про його визволення з СІЗО. На питання, як він вважає, чому його звільнили, Пашинян відповів: «Тому що відбулася зміна влади, влада перейшла до народу».

Сарґсян, подаючи у відставку, заявив: «Ситуація, що склалася, має кілька рішень, але ні на одне з них я не піду». «Це не моє. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем’єр-міністра», – мовиться в заяві Сарґсяна, розміщеній на його сайті.

Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашинян «мав рацію».

Натовп святкує відставку прем'єра – відео з Вірменії (відео)
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Натовп святкує відставку прем'єра – відео з Вірменії (відео)

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(За матеріалами Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та Вірменської служби Радіо Свобода)

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