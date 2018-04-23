У Росії прокометували відставку прем’єра Вірменії

Єреван залишиться стратегічним партнером Москви, заявив голова комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький агентству «Інтерфакс» після відставки вірменського прем’єра Сержа Сарґсяна

«Росія протягом довгих років є стратегічним союзником Вірменії, і нема ніяких передумов для яких-небудь змін», – сказав Слуцький.

Він висловив упевненість, що відставка Сарґсяна «не вплине на російсько-вірменські відносини».

Відставку прокоментувала також речниця МЗС Росії Марія Захарова.

«Народ, який має силу навіть у найскладніші моменти своїй історії не роз'єднуватися і зберігати повагу один до одного, незважаючи на категоричні розбіжності, – великий народ. Вірменіє, Росія завжди з тобою!» – написала Захарова у Facebook.

23 квітня Серж Сарґсян заявив про свою відставку з посади голови уряду. Рішення з’явилося на тлі масових протестів проти його призначення головою уряду. Акції почалися у квітні незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.