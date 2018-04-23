Вірменія: Серж Сарґсян подав у відставку

Прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі масових протестів проти його призначення головою уряду.

«Ситуація, що склалася, має кілька рішень, але ні на одне з них я не піду. Це не моє. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем'єр-міністра», – йдеться в заяві Сарґсяна, розміщеній на його сайті.

Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашинян «мав рацію».

Протестувальники, які 23 квітня проводили акції 11 день поспіль, звинувачували екс-президента в захопленні влади.

23 квітня до тисяч антиурядових протестувальників в Єревані приєдналися декілька десятків військових.

У столиці Вірменії зранку паралізований рух на низці центральних вулиць. Крім того, сотні демонстрантів блокують вулиці і перекривають рух міського транспорту в різних районах міста в рамках оголошеної лідером протестів Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

Самого Пашиняна, затриманого напередодні, 23 квітня відпустили з-під варти.

У третьому за величиною місті Вірменії, Ванадзорі, страйкують працівниці місцевої швейної фабрики «Глорія».

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.

Протести почалися у квітні незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.