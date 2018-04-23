Міноборони Вірменії обіцяє покарати військових, які приєдналися до протестів

Міністерство оборони Вірменії обіцяє покарати солдатів, які приєдналися до протестувальників, що 11 день поспіль продовжують вимагати відставки прем’єр-міністра, колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна.

Як заявили в міністерстві, дії військових «не лише розглядаються як порушення порядку у військовій частині… але і грубо порушують фундаментальний принцип демократії, згідно з яким військові не мають бути причетними до політики».

23 квітня тисячі антиурядових протестувальників в Єревані 11 день поспіль проводять акції з вимогою відставки прем’єр-міністра, колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна. До них приєдналися декілька десятків військових.

У столиці Вірменії зранку паралізований рух на низці центральних вулиць. Крім того, сотні демонстрантів блокують вулиці і перекривають рух міського транспорту в різних районах міста в рамках оголошеної лідером протестів Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

Самого Пашиняна, затриманого напередодні, 23 квітня відпустили з-під варти.

У третьому за величиною місті Вірменії, Ванадзорі, страйкують працівниці місцевої швейної фабрики «Глорія».

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.