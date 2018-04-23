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23 Квітень 2018, Київ 16:57
Новини | Міжнародні

Міноборони Вірменії обіцяє покарати військових, які приєдналися до протестів

Вірменські військові приєдналися до протестувальників, Єреван, 23 квітня 2018 року

Міністерство оборони Вірменії обіцяє покарати солдатів, які приєдналися до протестувальників, що 11 день поспіль продовжують вимагати відставки прем’єр-міністра, колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна.

Як заявили в міністерстві, дії військових «не лише розглядаються як порушення порядку у військовій частині… але і грубо порушують фундаментальний принцип демократії, згідно з яким військові не мають бути причетними до політики».

23 квітня тисячі антиурядових протестувальників в Єревані 11 день поспіль проводять акції з вимогою відставки прем’єр-міністра, колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна. До них приєдналися декілька десятків військових.

У столиці Вірменії зранку паралізований рух на низці центральних вулиць. Крім того, сотні демонстрантів блокують вулиці і перекривають рух міського транспорту в різних районах міста в рамках оголошеної лідером протестів Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

Самого Пашиняна, затриманого напередодні, 23 квітня відпустили з-під варти.

У третьому за величиною місті Вірменії, Ванадзорі, страйкують працівниці місцевої швейної фабрики «Глорія».

Десятки тисяч протестувальників на центральній площі Єревана – відео з дрона
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Десятки тисяч протестувальників на центральній площі Єревана – відео з дрона

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Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.

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