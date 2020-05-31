МОЗ розповів правила роботи спортзалів та басейнів

Спортивні зали, фітнес-центри та басейни повинні здійснювати термоскринінг при вході, обмежити відвідування та зобов’язати співробітників використовувати засоби індивідуального захисту, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У групах повинно буде не більш як 10 осіб, групові заняття мають проводити винятково за попереднім записом, шафки та душові кабінки мають працювати для клієнтів через одну з відповідними позначками на них, розміщення тренажерів для кардіо-занять, що передбачають тривале використання одним клієнтом, повинне бути більш як 2,5 метра.

Заборонене використання багаторазових рушників (крім персональних рушників відвідувачів), функціонування спа-зон та надання послуг масажу, функціонування фітнес-барів та кулерів з водою, проведення групових занять для дітей віком до 12 років.

Функціонування басейнів дозволене за умови перебування на більш як 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять та не більш ніж 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах. У 25-метрових дозволяють перебебування не більш ніж 2 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять та не більш як 3 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Станом на ранок 31 травня в Україні зафіксували 23 672 випадки інфікування COVID-19. При цьому одужали вже 9 538 людей, 708 пацієнтів померли.