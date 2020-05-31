Футбол: «Шахтар» здобув вольову перемогу над «Динамо»

Донецький «Шахтар» здобув вольову перемогу над київським «Динамо» з рахунком 3:1 в матчі 24 туру чемпіонату України з футболу.

На гол динамівця Віталія Буяльського на 38-й хвилині «Шахтар» відповів дублем Марлоса та забитим м’ячем Маркоса Антоніо.

«Шахтар» номінально приймав «Динамо» на НСК «Олімпійський» у Києві за пустих трибун у зв’язку карантинними обмеженнями.

За підсумками 24 туру «Шахтар» йде на першій позиції з 59 очками. За ним слідують «Динамо», чернігівська «Десна» й луганська «Зоря», які мають по 46 залікових пунктів.

Один з матчів 24 туру не відбувся. Поєдинок львівських «Карпат» та «Маріуполя» з Донецької області скасували через виявлені випадки COVID-19 серед гравців та персоналу львів’ян.

Це був перший тур після запровадження карантинних обмежень через COVID-19. Востаннє матчі чемпіонату грали 15 березня.