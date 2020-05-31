Система санепідемконтролю в Україні повинна бути відновлена – Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я України – головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що в Україні повинна бути відновлена система санепідемконтролю. Про це він заявив у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Давайте так: вона повинна бути відновлена. І те, що зруйновано, не повинно бути доруйновано. Але є такі речі, які я не хотів би, щоб поверталися в систему санепідемконролю. Це дозвільні процедури, інспекторські перевірки у міжепідеміологічний період. Ми постараємося це якось розвести», – наголосив Ляшко.

Уряд України вирішив ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу навесні 2017 року, назвавши її подальше функціонування «недоцільним».

23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про звернення до Кабінету міністрів з пропозицією відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні з огляду на виклики, пов’язані із поширенням коронавірусу у світі. Він заявив, що функціями нової СЕС має бути не «перевірка їдалень, кафе або ресторацій», а інфекційний контроль.

Наприкінці лютого 2020 року у МОЗ повідомили про відновлення посади головного державного санітарного лікаря України, на яку й призначили Віктора Ляшка.