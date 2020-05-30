Футбол: Прем’єр-ліга не проведе матч «Карпати» – «Маріуполь» через COVID-19 у гравців

Українська Прем’єр-ліга не буде проводити планований було на 31 травня футбольний матч 24-го туру «Карпати» – «Маріуполь»: у львівському клубі виявили позитивні результати на COVID-19.

Таке рішення дирекції УПЛ спричинило те, що тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу «Карпат», мовиться в повідомленні. Згідно з отриманою інформацією, інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні.

«Керівництво Української асоціації футболу і Української Прем’єр-ліги було оперативно поінформовано про ситуацію у таборі львівської команди. Незабаром буде ухвалене рішення щодо подальшої долі матчу «Карпати» – «Маріуполь», – повідомили в УПЛ.

Цей матч, як і інші ігри поновлених після карантину змагань Прем’єр-ліги, які були перервані 15 березня, мав відбутися без глядачів. Інші п’ять матчів 24-го туру відбуваються чи заплановані на 30 і 31 травня. Зокрема, 31 травня о 17-й годині має відбутися матч «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ).

Командам залишається зіграти ще дев’ять турів, завершити їх мають 19 липня.

Станом на ранок 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 людей, одужали 9 311.