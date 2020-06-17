УЄФА вирішив, коли відновляться матчі єврокубків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) збирається дограти матчі єврокубків – Ліги чемпіонів та Ліги Європи, у серпні. Про це повідомляє сайт УЄФА.

7 і 8 серпня зіграють матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Матчі чвертьфіналу відбудуться 12-15 серпня, півфіналу – 18-19 серпня, фінал – 23 серпня. І у чвертьфіналі, і в півфіналі буде зіграно лише по одному матчі. Всі ігри починаючи з ¼ відбудуться у Лісабоні. Жеребкування відбудеться 10 липня.

Матчі Ліги Європи відновляться 5 і 6 серпня також на стадії 1/8. Вони відбуватимуться у Німеччині. Чвертьфінали зіграють 10-11 серпня, півфінали – 16-17 серпня, а фінал запланували на 21 серпня.

Міста, визначені господарями фіналів цих турнірів у 2020 році, прийматимуть їх наступного року.

Матчі в Лізі чемпіонів були відкладені через пандемію COVID-19 посеред етапу 1/8 фіналу. Чотири команди («Атлетико» Мадрид, «Парі Сен Жермен», «Аталанта» та «Лейпциг») вже здобули путівки до чвертьфіналу змагань.

У Лізі Європи змагання також зупинилися на стадії 1/8 фіналу. Приміром, останній представник України в єврокубках цього сезону, донецький «Шахтар», встиг на виїзді виграти у німецького «Вольфсбурґа» (2:1), але матч-відповідь у Харкові провести вже не зміг.