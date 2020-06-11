УЄФА наступного тижня вирішить, як догравати Лігу чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив 11 червня, що наступного тижня виконавчий комітет організації вирішить, як завершити змагання в головних клубних турнірах континенту – Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Зустріч членів виконкому УЄФА очікується 17–18 червня.

Матчі в Лізі чемпіонів були відкладені через пандемію COVID-19 посеред етапу 1/8 фіналу. Чотири команди («Атлетико» Мадрид, «Парі Сен Жермен», «Аталанта» та «Лейпциг») вже здобули путівки до чвертьфіналу змагань.

У Лізі Європи змагання також зупинилися на стадії 1/8 фіналу. Приміром, останній представник України в єврокубках цього сезону, донецький «Шахтар», встиг на виїзді виграти у німецького «Вольфсбурґа» (2:1), але матч-відповідь у Харкові провести вже не зміг.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 років був запланований у турецькому Стамбулі, тепер УЄФА заявляє, що розглядає «різноманітні варіанти» того, як завершити турнір.

Мер Мадрида на початку цього тижня заявив, що його місто веде переговори щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів, якщо УЄФА вирішить не грати в Стамбулі.

Засідання виконавчого комітету, як зазначає УЄФА, також обговорить турнір Євро-2020, який був перенесений на 2021 рік. Змагання з 24 національними командами планували провести у 12 містах континенту.