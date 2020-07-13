В УЄФА прокоментували рішення про пом’якшення санкцій щодо «Манчестер Сіті»

У Європейському союзі футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що «беруть до відома» рішення Спортивного арбітражного суду щодо пом’якшення санкцій проти англійського «Манчестер Сіті».

В УЄФА уточнили, що комісія САS виявила не достатньо переконливими докази, які надав орган фінансового контролю, а також зазначила, що частину ймовірних порушень вже не могли брати до уваги через обмеження у часі правилом УЄФА про «5-річний період», коли їх можна було розслідувати.

У Союзі додали, що більше коментувати це рішення не будуть.

14 лютого Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення заборонити «Манчестер Сіті» брати участь у єврокубках упродовж двох сезонів. В УЄФА заявляли, що клуб викрили в завищенні доходу від спонсорських контрактів у період з 2012-го по 2016 рік. Також «Манчестер Сіті» оштрафували на 30 мільйонів євро.

13 липня стало відомо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив замінити заборону на участь у єврокубках штрафом у розмірі 10 мільйонів євро.