Суд зняв заборону для «Манчестер Сіті» на участь у єврокубках

Суд зняв заборону для англійського «Манчестер Сіті» на участь у єврокубках.

Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив замінити заборону на участь у єврокубках штрафом у розмірі 10 мільйонів євро.

У «Манчестер Сіті» уже подякували суду за те, що він переглянув покарання для клубу.

14 лютого Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення заборонити «Манчестер Сіті» брати участь у єврокубках упродовж двох сезонів. В УЄФА заявляли, що клуб викрили в завищенні доходу від спонсорських контрактів у період з 2012-го по 2016 рік. Також «Манчестер Сіті» оштрафували на 30 мільйонів євро.