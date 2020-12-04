Транспорт не зупинятимуть навіть при суворому карантині – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зупиняти роботу громадського транспорту в містах, а також діяльність авіакомпаній і залізниці не планують навіть призапровадженні суворіших карантинних обмеженнях.

«Транспорт працюватиме, і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому карантинному обмеженні. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії», – сказав Шмигаль 4 грудня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Прем’єр додав, що в разі погіршення ситуації, то питання локдауну може бути порушене в січні. Він допустив, що в грудні не буде необхідності посилювати карантинні заходи.

«Якщо буде погіршення ситуації, ми зможемо підняти питання про посилення карантину в січні», – сказав Шмигаль і додав, що конкретні карантинні заходи, які планують запровадити в Україні, будуть озвучені в середу на засіданні уряду.

В Україні станом на 4 грудня зафіксували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 787 891 людина, одужали – 397 809, померли 13 195 людей.