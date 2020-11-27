Влада Києва заборонила допуск батьків на новорічні свята у дитсадки і школи

Новорічні свята у дитсадках та школах столиці відбудуться без присутності батьків та гостей. Таке рішення 27 листопада ухвалив міський штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

«Ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація – складна. І разом ми повинні робити все, аби упередити стрімке розповсюдження вірусу. Тому новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей», – прокоментував рішення мер Києва Віталій Кличко.

Він заявив, що сподівається на розуміння з боку батьків та на чітке виконання рішення керівниками шкіл та садочків.

«Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей», – додав Кличко.

Раніше у КМДА закликали дітей та їхніх батьків утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят. Влада також розглядала можливість взагалі відмовитися від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках. Таку пропозицію пов’язували із тим, що у грудні і так спостерігається збільшення захворюваності на грип та ГРВІ, а цього року додався ще й COVID-19.