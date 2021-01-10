Вокаліст гурту ТНМК Фагот про локдаун: «Не розумію логіку»

Вокаліст гурту ТНМК («Танок на майдані Конґо») Олег Фагот Михайлюта заявив, що для нього є незрозумілою логіка нинішнього локдауну в Україні, а ефективність такої протидії пандемії він вважає сумнівною. Таку думку фронтмен гурту ТНМК висловив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Фагот не заперечує велику небезпеку пандемії, зазначивши, що торік разом із родиною перехворів на COVID-19, втім будь-які обмеження мають бути зваженими і послідовними, вважає він.

«Коли повністю локдаун, усе закривається і транспорт теж, то я розумію, що це крок, щоб перервати ланцюжок поширення вірусу. Але забороняються всі концерти, всі шоу забороняються, а транспорт працює. А один, два, три вагони метро за годину – це декілька концертів. До чого це приведе? Те, що декілька галузей, наприклад, шоу-бізнесова, кафе, бари, ресторани, можуть взагалі померти, а вірус так і буде поширюватися, тому що метро працює, тому що потяги їздять», – каже музикант.

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно. Уряд обмежує роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, заборонені масові культурні заходи, роботу шкіл та університетів, спортивні заходи (окрім занять професійних команд на вулиці і без глядачів), роботу фітнес-центрів, спортзалів та басейнів, салонів краси та перукарень (тільки за попереднім записом), закладів харчування.

Київський метрополітен повідомив, що з 8 до 25 січня працюватиме у звичайному режимі. Але деякі станції «можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів».

Повністю Суботнє інтерв’ю з фронтменом гурту «Танок на майдані Конґо» Олегом Фаготом Михайлютою читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.