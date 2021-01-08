У ЄС офіційно схвалили по шість доз вакцини Pfizer із флакона замість п’яти

У Європейському союзі Європейське агентство медичних препаратів схвалило використання кожного флакона вакцини проти COVID-19 спільної розробки компаній Pfizer і BioNTech, яка виходить на ринок із назвою Comirnaty, для отримання шести доз вакцини, а не п’яти, як пропонував сам розробник.

Цей крок прискорить вакцинування в усьому Євросоюзі, бо може збільшити число наявних доз вакцини з тієї самої кількості флаконів аж на 20 відсотків.

Наявність у флаконі більшої кількості препарату, ніж потрібно, є стандартним кроком, що бере до уваги неминучі втрати при застосуванні. Як з’ясувалося, у флаконах вакцини Comirnaty це перевищення часто дає можливість отримати цілу додаткову дозу – якщо використовувати шприци з малим «мертвим об’ємом» між поршнем і голкою, препарат у якому залишається в шприці після впорскування і таким чином не може бути використаний.

У низці країн така практика щодо цієї вакцини вже застосовується: вона офіційно затверджена у США, Великій Британії, Ізраїлі й деінде. В тому числі, її запровадили власними рішеннями і в деяких країнах Євросоюзу. Наприклад, у Чехії Міністерство охорони здоров’я скористалося винятком, передбаченим законом країни про лікарські препарати, і схвалило таку зміну ще 29 грудня.

При цьому забороняється намагатися отримати шосту дозу, якщо препарату для неї не вистачає. Зливати рештки з кількох флаконів для отримання додаткової дози також заборонено. А невикористані протягом шести годин після приготування дози вакцини мають бути знищені. Таким чином, із одного флакона не обов’язково може вийти шість доз – але спроба отримати їх тепер схвалена офіційно.

Кожен флакон вакцини Comirnaty розробки Pfizer і BioNTech містить 0,45 мілілітра концентрованої вакцини – значно менше, ніж об’єм флакона. Перед використанням її розріджують у цьому ж флаконі фізіологічним розчином до об’єму 2,2 мілілітра. Доза для вакцинації становить 0,3 мілілітра. Таким чином, суто арифметично могло б ітися й про сім доз – але на практиці це неможливо, бо більші чи менші втрати неминучі.

Також 8 січня в Європейському союзі повідомили, що законтрактували додатково 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 розробки Pfizer-BioNTech до тих 300 мільйонів, про які домовилися раніше.

Загалом ЄС має контракти приблизно на 2 мільярди доз вакцин шести розробників: Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer-BioNTech і CureVac.

Із них на цей час у Євросоюзі схвалені для використання тільки вакцини розробки Moderna і Pfizer-BioNTech. Як повідомило 8 січня Європейське агентство медичних препаратів, до кінця місяця можуть також схвалити вакцину AstraZeneca.

Наявні нині вакцини проти COVID-19 передбачають застосування для кожної щепленої людини двох доз вакцини з проміжком у три чи чотири тижні.

Країни і міждержавні об’єднання ще з весни 2020 року закладають у контракти з розробниками на перспективу більші кількості доз вакцин проти COVID-19, ніж було б потрібно для вакцинування їхнього населення, – бо на час укладення контрактів іще не було відомо, чи вдасться створити ту чи іншу вакцину, чи буде вона дієвою і чи отримає належне схвалення.