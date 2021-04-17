МОЗ: 14 984 нових випадки COVID-19 виявили в Україні за добу

В Україні протягом останньої доби виявили 14 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 606 дітей і 276 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, минулої доби шпиталізували 4 100 людей, 440 – померли. Одужали 9 736 людей.

Протягом доби провели 105 215 тестувань, зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) і Київській (965) областях.

Як повідомили у МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли 1 936 228 людей, померли – 39 536.